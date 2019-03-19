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20.03.2019

Дмитрий Бердников поручил достроить спортмодуль к школе №29 до конца июля

Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории школы № 29 в Ленинском округе Иркутска продолжается монтаж металлического каркаса здания спортивного модуля. Работы выполняются в рамках реализации муниципальной программы «Иркутск – территория детства» и закончатся летом 2019 года. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников провел выездное совещание на строительной площадке с участием представителей подрядной организации, сообщает пресс-служба мэрии.

– Необходимость в строительстве современного спортзала назрела давно. В школе, которая в минувшем году отметила свое 100-летие, работают спортивные секции по волейболу, футболу, баскетболу, создан военно-патриотический клуб. Педагоги и ребята остро нуждаются в современной функциональной площадке для занятий. Возведение объекта началось в ноябре 2018 года. За этот период выполнены все подготовительные работы. Строительство идет по графику. К 1 сентября спортивный модуль начнет работать, – отметил Дмитрий Бердников.

Мэр города поручил подрядчикам завершить работы до конца июля, чтобы успеть оснастить помещения спортивным оборудованием к началу учебного года.

Спортивный модуль площадью около 1,4 тысяч кв. метров будет двухэтажным. Здесь разместят большой спортивный зал, зал для занятий аэробикой, раздевалки с душевыми, санузлы, в том числе для людей с ограниченными возможностями, комнаты для тренеров, медицинский кабинет, а также технические помещения. Новое здание оборудуют лифтом для маломобильных граждан.

Кроме этого, на территории школы уже выполнено благоустройство для проведения массовых мероприятий. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь оборудована универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием, установлены лавочки и урны, заасфальтированы дорожки. Также в школе ведется замена кровли, будут проведены работы по созданию доступной среды, говорят в администрации Иркутска.

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