Дмитрий Бердников проверил работу студотрядов на строительстве ледового дворца «Байкал»

Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На возведение ледового дворца «Байкал» привлечены около 150 представителей студенческих строительных отрядов крупнейших иркутских вузов и ссузов. Мэр города Дмитрий Бердников посетил строительную площадку и проверил работу студентов, сообщает пресс-служба администрации города.

По информации командира городского штаба студенческих отрядов Романа Гринюка, ребята выполняют штукатурно-малярные работы, кирпичную кладку, собирают мебель, убирают мусор, разгружают стройматериалы.

Количество бойцов студотрядов на стройплощадке планируют увеличить до 170.

– Наши бойцы стройотрядов уже неоднократно подтверждали, что им можно и нужно доверять серьезные объекты. И здесь, на строительстве Ледового дворца они получают хороший опыт. Уже сегодня строители объекта отмечают ответственный подход ребят к работе, – отметил Дмитрий Бердников.

Напомним, что представители иркутских студенческих стройотрядов регулярно участвуют в различных городских проектах. В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают общественные пространства и дворовые территории Иркутска. В частности, студенческий сквер на улице Игошина и двор жилого дома №211 на улице Баумана. Бойцов привлекают на строительство и ремонт социальных объектов. Например, они участвовали в ремонте общежития ИРНИТУ, капитальных ремонтах многоквартирных домов. Также обустраивали городской центр «Патриот».