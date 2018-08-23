Дольщики иркутского ЖК «Порт-Артур» получат ключи уже в сентябре

Иркутск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Дольщики проблемного ЖК «Порт-Артур» в Иркутске начнут заселяться в свои квартиры уже в сентябре 2018 года. Изначально объект планировалось закончить к концу года, сообщает пресс-служба регправительства.

Напомним, изначально застройщиком жилого комплекса выступало ООО «Урсус». Затем руководство компании обвинили в мошенничестве, в 2014 году работы были приостановлены, без квартир остались 199 дольщиков. В январе 2017 года Арбитражный суд Иркутской области передал права недобросовестного застройщика акционерному обществу ИРЖА, 100% акций которого принадлежат Иркутской области. В июне 2017 года после трёхлетнего перерыва на объекте возобновились строительные работы.

Как рассказал генеральный директор ИРЖА Иван Бирюков, в процессе достройки объекта столкнулись с рядом трудностей. Так, недобросовестным застройщиком не была проведена консервация объекта. Кроме того, как показало обследование, проект был сделан неправильно, а новому застройщику не передали весь пакет документов. Это значительно усложнило процесс достройки и отодвинуло сроки. Также выяснилось, что дольщики выплатили предыдущему застройщику 300 млн рублей, а работ было выполнено всего на 70 млн рублей.

– ИРЖА провело большую работу по этому объекту. Благодаря этому ключи дольщики получат уже в сентябре, хотя изначально планировалось закончить к концу года. Этот механизм решения проблем обманутых дольщиков показал свою эффективность, будем и дальше продолжать. На начало этого года снизили число обманутых дольщиков до 976 человек, а с введением этих блок-секций – сократили еще на 20%, до 777 человек, – прокомментировал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Из средств уставного капитала ИРЖА на завершение строительство проблемного объекта направлено 120 млн рублей. Строительный надзор на объекте осуществлялся службой государственного строительного надзора Иркутской области.