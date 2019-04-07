Дом для медработников собираются строить в Усть-Куте

Усть-Кут, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Подготовить документацию для строительства дома для медицинских работников в Усть-Куте поручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко профильным министерствам и главе муниципалитета.

Как сообщает пресс-служба губернатора, 8 апреля под руководством главы региона состоялось совещание по вопросам развития диагностической службы Усть-Кутской районной больницы.

– Реализация газового проекта ИНК по комплексной переработке природного и попутного нефтяного газа предполагает создание более двух тысяч новых рабочих мест. Поэтому существующую социальную инфраструктуру в Усть-Куте необходимо расширять, это касается и медицинского обеспечения. Я поручал министерству здравоохранения рассмотреть целесообразность различных вариантов в этом направлении, – сказал губернатор.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Голенецкая, анализ загруженности райбольницы с учетом перспективного развития территории говорит о необходимости расширения диагностической службы. Предполагается рассчитать потребность в оборудовании с учетом увеличения населения территории, а также оценить кадровую потребность.

Мэр Усть-Кутского муниципального образования Тамара Климина отметила, что одно из помещений районной больницы после проведения ремонта и оснащения оборудованием можно как раз выделить под диагностическое отделение. Она пояснила, что в территории для медработников существуют меры поддержки в виде арендного жилья, выплат подъемных и других. Однако уже сегодня отмечается дефицит жилого фонда.

Подготовка помещений для размещения диагностических подразделений будет вестись на основе государственно-частного партнерства.