Эксперты: благодаря уточнению границ земли лесного фонда в Приангарье уменьшились на 103 тысячи квадратных километров

Иркутская область, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В результате уточнения границ площадь земель лесного фонда в Иркутской области в Едином государственном реестре недвижимости сократилась на 103 тысячи квадратных километров. О ходе реализации закона «о лесной амнистии» журналистам рассказали заместитель директора Кадастровой палаты по Иркутской области Евгения Бутакова, заместитель руководителя регионального управления Росреестра Лариса Варфоломеева, заместитель министра лесного комплекса Приангарья Юрий Никольский. По словам Ларисы Варфоломеевой, в Иркутской области 89% территории занимают леса. При этом до начала реализации закона «о лесной амнистии» и ревизии государственного лесного реестра (ГЛР) и Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) площадь земель лесного фонда превышала на 13% площадь Иркутской области и на 26% площади, которые учтены в государственном лесном реестре. – Сейчас в площадь Иркутской области мы уже вошли, разница с лесным реестром осталась 11%, – отметила представитель Росреестра. Она пояснила, что закон «о лесной амнистии» применяется в нескольких случае. В частности – при уточнении границ земельного участка при кадастровом учете, если права на этот участок возникли до 1 января 2016 года и до внесения в ЕГРН сведений о лесном участке – в этом случае уточняются границы участка за счет земель лесного фонда. Второй случай применения закона о «лесной амнистии» – если образуется земельный участок под жилым домом, права на который возникли до 1 января 2016 года, в этом случае сведения о нем также исключаются из сведений ГЛР. Третий случай – если права на участок возникли до 8 августа 2008 года и участок был предоставлен из земель лесного фонда для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, тогда он относится к землям населенных пунктов или земель сельхозназначения. – Эта работа ведется на основании заявлений заинтересованных лиц, – уточняет специалист. – За 2018-2019 годы мы получили 587 таких обращений. Кроме того, без участия заинтересованных лиц ведется постоянная работа по сопоставлению данных ЕГРН и ГЛР. Так, межведомственной рабочей группой рассмотрено 5679 земельных участков, принято решений об исключении из ГЛР 2902 из них, остальные случаи либо еще в работе, либо принято решение об оспаривании прав. Кроме того, Росреестр совместно с Кадастровой палатой занимается устранением расхождений в ЕГРН. По инициативе органа регистрации прав в 2594 случаях применения закона о лесной амнистии. В результате общая площадь земель лесного фонда в ЕГРН уменьшилась на 103 тысячи квадратных километра. Юрий Никольский отметил, что в ходе 25 заседаний рабочей группы участки общей площадью около 1700 га решено исключить из государственного лесного реестра, по 129 участкам еще идет оспаривание прав. По данным на 1 декабря 2019 года в министерство поступило заявлений на уточнение границ 11 тысяч 326 участков, по 8785 уже прошло согласование, чуть более чем двум тысячам отказано в связи с пересечением земель с землями лесного фонда, более 300 участков еще в отработке. Евгения Бутакова подчеркнула важность проводящейся работы: – Установление правильных границ земель лесного фонда необходимо не только для защиты прав граждан, но и для защиты прав Российской Федерации. В рамках нашей рабочей группы мы должны не только становиться на сторону добросовестных правоприобретателей, но и не забывать про леса, которые являются неизменным богатством нашей Родины. Она рассказала, что в рамках этой работы также проводится уточнение границ лесничеств. Сейчас в Единый реестр недвижимости внесены границы Киренского, Бодайбинского и Голоустненского лесничеств, их общая площадь более 131 млн квадратных метров. В 2019 году Рослесхоз обратился в Кадастровую палату для оформления границ еще Усолького, Нижнеудинского, Качугского и Иркутского лесничеств, но пока по ним ведется сбор недостающих документов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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