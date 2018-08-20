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Недвижимость
21.08.2018

Эксперты: в Иркутской области новый всплеск инвестиций в жилье

Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области все больше людей инвестирует средства в недвижимость. К таким выводам пришли застройщики, обсуждавшие этот вопрос 21 августа на круглом столе.

Под инвестициями подразумевается приобретение жилья для сдачи в аренду или последующей перепродажи.

Как отметила член совета директоров ФСК «Новый город» Галина Кузняная, за семь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких покупателей в их компании увеличилось в четыре раза.

Генеральный директор ООО «Гранд-Строй» Екатерина Прядко сообщила, что предыдущий всплеск инвестиций в недвижимость в Приангарье приходился на 2012-2014 годы – тогда с этой целью приобреталось около 30% жилья. С 2015 года начался спад – доля инвесторов среди покупателей в этот период составляла не более 2-3%. А в этом году вновь произошел всплеск инвестиционной активности. Представитель «Восток Центр Иркутск» также отметила, что сейчас у них порядка 40% реализуемого жилья приходится на таких покупателей.

По словам экспертов, это логичное решение. В связи с вступлением в силу изменений в федеральный закон №214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» и рядом других факторов в ближайшие два года прогнозируется рост цен на рынке жилья. Поэтому, по мнению специалистов, через некоторое время продать приобретенное сейчас жилье можно будет примерно с 30% прибылью.

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