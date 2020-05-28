Фестиваль «Зодчество Восточной Сибири» в Иркутске сдвинули с лета на осень

Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Юбилейный 20-ый архитектурный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири», который должен был состояться летом 2020 года, из-за коронавируса перенесли на сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба Союза архитекторов Иркутской области.

Мероприятие будет проходить с 23 по 27 сентября 2020 года. Основой программы фестиваля является смотр-конкурс лучших архитектурных произведений. Также среди целей фестиваля - пропаганда архитектуры, представление творчества архитектурных коллективов и мастерских, молодых архитекторов и студентов, детского архитектурно-художественного творчества.

Также традиционно во время фестиваля проходят экскурсии по городу, которые получили название «авторский надзор», потому что проводят их авторы новых объектов, что добавляет интереса и у коллег, и у журналистов.

Самые актуальные темы обсуждаются в Дискуссионном клубе с приглашением авторитетных экспертов. Особой популярностью пользуются мастер-классы выдающихся российских и зарубежных архитекторов. Фестиваль рассматривается организаторами как этап подготовки к Международному фестивалю «Зодчество» в Москве.

Лауреаты смотров-конкурсов награждаются дипломами фестиваля. В каждой номинации (разделе) лучшие работы отмечаются одним «золотым», одним «серебряным» и одним «бронзовым» дипломами. Количество «поощрительных» дипломов определяется жюри. Высшей наградой в разделе «Постройке» учреждён гран-при.

Традиционно «Зодчество Восточной Сибири» проводится в Иркутске, дважды в 2014 и 2017 годах фестиваль менял площадку на Красноярск. В 2018 году фестиваль впервые проведен в Барнауле под именем «Зодчество в Сибири». В 2019 году эстафету фестиваля «Зодчество в Сибири» принимал Томск. 2020 год является юбилейным для фестиваля, поэтому местом проведения стал Иркутск.