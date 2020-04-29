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Недвижимость
30.04.2020

Фигурантам дела о строительстве дома для детей-сирот в Тайшете предъявлено обвинение

Тайшет, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о нарушении норм при строительстве домов для детей-сирот в Тайшете.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в зависимости от роли каждого, бывшему и действующему руководителям ООО «Бирюсапромстрой», бывшему начальнику жилищного отдела министерства имущественных отношений Иркутской области, главе Тайшетского городского поселения и бывшему первому заместителю главы Тайшетского городского поселения предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 – мошенничество, совершенное в особо крупном размере, пунктом «а» части 2 статьи 238 – выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору, пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, с 2014 по 2016 годы при проведении аукционов, заключении государственных контрактов, выдаче разрешительной документации, проектировании и строительстве домов для детей–сирот по улице Транспортная города Тайшета в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014-2018 годы», представителем министерства имущественных отношений Иркутской области, сотрудниками администрации Тайшетского городского поселения и руководством строительной организации ООО «Бирюсапромстрой» были грубо нарушены нормы действующего законодательства в сфере строительства, что повлекло приемку работ и введение в эксплуатацию домов, фактически находящихся в аварийном состоянии и хищению денежных средств в особо крупном размере.

Двум обвиняемым – руководителям строительной организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе следствия следователями СК России внесен ряд представлений в правительство Иркутской области, которое в свою очередь создало комиссию и заключило договор на осуществление постоянного мониторинга технического состояния и изменений состояния домов.

В настоящее время проведено 12 различных судебных экспертиз, в числе которых почерковедческие, инженерно-геологические, технико-криминалистическая, строительно-техническая и др. Кроме того, проведены лабораторные исследования грунтов, бетона и так далее.

Следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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