Генплан по-новому: Иркутск планируют объединить в «города»

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Генплан Иркутска в очередной раз намерены внести изменения. Сейчас документ проходит публичные слушания. Архитекторы и проектировщики предложили новую концепцию градостроительной политики в областном центре. Его представили 23 мая на Байкальской строительной неделе. Генеральный план Иркутска утвердили в 2007 году, с тех пор изменения в него вносили уже три раза. Концепцию, в которую вложили идею компактного города, разработали ещё в 2004 году. – Последний вариант Генплана, который принимали в 2016 году, представлял из себя некое зонирование города, где в деталях были показаны даже небольшие скверы. Он был похож на проект планировки. Сейчас Генплан мы обобщаем и рассматриваем Иркутск как систему «городов», то есть, например, есть «город Второй Иркутск», есть «город Ленинский район», есть «город Октябрьский район» и так далее, – поясняет главный архитектор Иркутска Сергей Александров. Он отмечает, что во всех этих территориях должны быть не только спальные районы, но и места приложения труда. То есть, в каждом из «городов» будут организованы свои деловые, досуговые, общественные центры. Это позволит разгрузить историческую часть города, где работает в пять раз больше человек, чем проживает, говорит главный архитектор. Исторический центр, к слову, будет представлять отдельную зону со своими параметрами. Здесь планируется остановить процесс замещения жилой функции нежилой. Как рассказал руководитель градостроительной мастерской «Линия» Руслан Хотулев, разработчики поправок, а, по сути, нового Генплана стремятся к тому, чтобы каждый район города стал самодостаточен настолько, насколько это возможно. При этом спальные районы перенасыщать населением не будут, поскольку они и так уплотнены. Здесь нужно развивать инфраструктуру и благоустраивать скверы, парки и так далее. – Тем самым, мы уменьшим количество ненужных передвижений, создадим условия для пешеходного и велосипедного города, с другой стороны мы всё-таки обязаны обеспечить транспортные связи, – говорит он. – Мы предлагаем создать три «подцентра», которые попарно соединят между собой шесть «городов». В этих же зонах будут расположены городские транспортно-пересадочные узлы, которые будут завязаны, в том числе, на аэропорт, железнодорожный транспорт. Для связи этих «подцентров» планируется запустить ускоренные транспортные маршруты. Это не значит, что по городу начнут курсировать скоростные автобусы. Речь идёт о том, что остановочные пункты будут находиться друг от друга на гораздо дальнем расстоянии, чем сейчас, что вкупе с выделенными полосами увеличит скорость следования общественного транспорта. При этом насильно пересаживать горожан с личного авто в автобус никто не будет. В таких условиях общественный транспорт станет реальной альтернативой для автомобилистов. – Мы не пробиваем новые транспортные коридоры, а от некоторых даже отказываемся. Идеология создания скоростного автомобильного кольца уже устарела, потому надо минимизировать количество улицы беспрерывного движения, предпочитая улицы, где комфортно велосипедисту и пешеходу, – поясняет идею Роман Хотулев. На задачу разгрузить город от транспорта работают и автомобильные обходы. Это западный обход, который фактически станет дублёром Иркутного моста и улицы Трактовая, южный обход будет проходить через падь Долгая, микрорайон Зелёный будет огибать северо-восточный обход по восточной границе Иркутска. Северный обход свяжет трассу М-53 с Качугским и Александровским трактами. Ещё одно новшество в Генплане касается объектов строительства местного, регионального и федерального значения. Сейчас их привязывают к конкретному земельному участку. Разработчики правок предлагают закреплять эти объекты к планировочному элементу, а конкретную территорию предусматривать в проекте планировки. Это позволит определять оптимальное положение для детского сада, школы или поликлиники и не потребует постоянно менять Генплан. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков иркутск

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