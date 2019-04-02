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03.04.2019

Игорь Федоровский: в Жигаловском районе надо построить больницу с поликлиникой, техникум, общежитие и школу-детсад

Жигаловский район, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос развития социальной и дорожной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства в Жигаловском районе в связи с разработкой Ковыктинского газоконденсатного месторождения обсудили сегодня на совещании под председательством губернатора Сергея Левченко в правительстве Иркутской области.

Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский доложил, что в муниципальном образовании практически не велось строительство в течение более чем 20 лет. Имеющиеся социальные объекты требуют существенного обновления. Кроме того, в связи с разработкой Ковыктинского газоконденсатного месторождения и планируемым притоком населения и работников необходимо проектирование и строительство новых объектов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, участники совещания обсудили вопрос проектирования и строительства здания Жигаловской районной больницы на 70 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену и 12-квартирного дома для медицинских работников. Для профессионального обучения жителей района и подготовки кадров для Ковыктинского месторождения необходимы проектирование и строительство многопрофильного техникума на 300 мест и общежития. Также в населенном пункте есть потребность в строительстве школы-детского сада на 400 мест.

Губернатор региона Сергей Левченко поручил профильным министерствам и агентству инвестиционного развития Иркутской области совместно с ООО «Газпром добыча Иркутск» подобрать и проанализировать существующие проекты подобных социальных объектов для дальнейшей их реализации на территории муниципального образования.

Еще одной темой совещания стало строительство подвесного пешеходного моста длиной 76 метров через реку Лена в районе села Тутура Жигаловского района. Стоимость объекта составляет ориентировочно 70-80 млн рублей. Правительство Иркутской области предоставляет муниципальным образованиям субсидии на строительство пешеходных мостов в рамках подпрограммы «Развитие сети искусственных сооружений» областной государственной программы «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы. Одним из условий предоставления субсидии является наличие утвержденной проектно-сметной документации. Ее, как было заявлено на встрече, готова разработать администрация Жигаловского района.

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