Игорь Кобзев заявил, что строительство хирургического блока областного перинатального центра рассмотрят на заседании правительства Приангарья

Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Крайне важным социальным проектом назвал сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вопрос строительства хирургического блока Областного перинатального центра. Врио главы региона 18 декабря посетил медицинское учреждение, где ознакомился с проектом нового корпуса, сообщает пресс-служба губернатора.

Как сообщила главный акушер-гинеколог Иркутской области Наталья Протопопова, вопрос строительства нового блока назрел давно. Перинатальный центр был возведен в 70-е годы прошлого века. Учреждение оказывает медицинские услуги пациенткам, имеющим серьезные патологии беременности. В 2009 году здесь был открыт неонатальный корпус, где размещены 20 коек реанимации для детей и 40 коек для патологии новорожденных. Корпус возведен на федеральные средства. За счет областных денег открыли первое государственное бюджетное отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Между тем, Наталья Протопопова отметила: требования к таким учреждениям сейчас заметно изменились, нужны современные подходы к работе.

Игорь Кобзев сообщил, что вопрос строительства корпуса будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства Иркутской области, где будут обсуждаться корректировки областного бюджета. Планируется, что для дальнейшей реализации проекта возведения хирургического блока будет создана рабочая группа.

– Вопрос строительства нового корпуса вынесем на заседание Законодательного собрания и в плановом порядке будем двигаться дальше. Для этого создадим рабочую группу. Это социально важное учреждение, и я беру на контроль задачу по возведению хирургического блока Областного перинатального центра, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Площадь нового корпуса составит более девяти тысяч квадратных метров.

– В этом корпусе мы планировали развернуть отделение реанимации, операционный блок, родовой блок, экспресс-лабораторию, отделение лучевой диагностики. Сейчас самое главное - проведение фетальной хирургии. Много лет мы говорим об этом на территории Иркутской области, но сейчас реально найден путь решения такой проблемы, – пояснила Наталья Протопопова.

Игорь Кобзев обратил внимание на то, что в рамках работы над проектом необходимо будет тщательно рассмотреть нюансы транспортной инфраструктуры и благоустройства близлежащей к медучреждению территории. В ходе визита в учреждение врио главы региона обсудил с главным врачом ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» Петром Дудиным перспективы строительства приемного блока стационара. Игорь Кобзев отметил, что решение о возведении верное. После оценки проекта объект также будет включен в рабочий план.

Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора ознакомился с работой центра и пообщался с медперсоналом.

Областной перинатальный центр оказывает высокотехнологичные виды медпомощи. Каждый год в учреждении появляется на свет более шести тысяч новорожденных. Здесь работает дистанционный акушерский центр, где ведется мониторинг беременных по всему региону.