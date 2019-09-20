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Недвижимость
20.09.2019

Ипотечная ярмарка будет работать в Иркутске 21 сентября

Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 сентября состоится Ипотечная ярмарка. Ведущие специалисты Байкальского банка ПАО Сбербанк расскажут о последних решениях банка, касающихся жилищного кредитования, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Жителям Иркутской области доступна ипотека со сниженной ставкой, такое решение Сбербанк принял еще 6 августа, а 12 августа Сбербанк также сообщал о снижении ставки в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми».

Те, кто сейчас приобретают недвижимость, планируют совершить покупку или начать строительство собственного дома, смогут пообщаться с партнерами Сбербанка. Двадцать компаний-застройщиков презентуют свои предложения по решению жилищного вопроса.

Гости мероприятия получат возможность в одном месте:

  • Подать заявку на ипотечный кредит
  • Узнать о новых возможностях оформления ипотеки с господдержкой
  • Узнать о современных онлайн-сервисах, помогающих быстро зарегистрировать право собственности
  • Узнать о способах безопасного расчета по сделкам купли-продажи за собственные средства.

В программе ярмарки также запланирована развлекательная аква-грим площадка для детей.

КООРДИНАТЫ:

Мероприятие состоится 21 сентября в офисе Сбербанка по адресу: Иркутск, улица Нижняя Набережная,10  (с 10:00 до 16:00 часов).

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