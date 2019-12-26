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Недвижимость
27.12.2019

Ипотечная ярмарка Сбербанка прошла в Тулуне

Тулун, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне для жителей города и района 25 декабря Сбербанк провел выездную Ипотечную ярмарку.

Мероприятие поддержало министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, а также 15 партнеров Байкальского банка ПАО Сбербанк – региональные агентства недвижимости и компании-застройщики.

Жителей территорий зоны ЧС, пострадавших в результате наводнения летом 2019 года, пригласили ознакомиться с вариантами по приобретению недвижимости – в новостройках или во вторичном жилье. В спектре предложений звучал Иркутск, другие территории региона и страны, были предложения по покупке недвижимости и в самом Тулуне.

– Ярмарка, которую мы проводим на данной территории совместно со Сбербанком, конечно, нацелена на то, чтобы люди, чья жизнь оказалась разрушена стихией, как можно быстрее решили свои жилищные проблемы, – рассказал заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Илья Кручинин. – Нам важно и то, чтобы горожане все-таки принимали решение остаться на своей территории, в своих городах и поселках. Региональной и федеральной властью принято решение по развитию этой территории, здесь будет создана особая «точка роста» – ТОСЭР – и это очень важно для людей.

Строительные компании провели с тулунчанами прямые консультации по объектам недвижимости, которые можно приобрести с помощью жилищных сертификатов, выданных пострадавшим в ЧС.

– Для жителей пострадавших районов нашей компанией были разработаны особые условия по приобретению квартир. Помогаем мы и по всем вопросам оформления сделки, а при необходимости – делаем ремонт в объектах, чтобы новоселы могли сразу переехать и жить в своей квартире, – отметил представитель компании «Грандстрой» (Иркутск) Анна Яковенко.

– На ярмарке Сбербанка люди могли ознакомиться со всеми домами, которые представляет наша компания– застройщик. Ознакомиться с объектами тулунчане могут не только по фото и видео, но и – выехать на строительную площадку, увидеть своими глазами, как идет строительство на данном этапе, – сказал представитель строительной компании «Атекс» Николай Петров.

Посетителями ярмарки стали 36 тулунских семей, которые пока не определились с выбором жилья, и выездное мероприятие Сбербанка и застройщиков для многих из них стало решением жилищной задачи.

– Мы, конечно, смотрели разные варианты по интернету, но это очень сложно, поэтому решила приехать сюда– напрямую обратиться к специалистам и получили профессиональную поддержку. Очень приятные условия нам предложили. Думаю, что теперь получится у нас купить именно то, что желаем, – рассказала жительница поселка Аршан (Тулунский район), педагог Галина Анваровна Меркурьева, дом которой сильно пострадал во время наводнения и семья мечтает о переезде.

Квартиру в Иркутске присматривала и пенсионерка Ольга Юрьевна Лазуткина:

– Мне все разъяснили, дали много буклетов, предложили несколько вариантов, это очень удобно. Я человек в возрасте и, конечно, куда-то ехать за пределы Тулуна, чтобы посмотреть и узнать, было бы сложно. А здесь все было очень удобно для людей.

– Своей цели выездная ярмарка достигла, мы увидели живой интерес местных жителей к предложениям строительных компаний и агентств недвижимости. Полезными для людей были и консультации специалистов Сбербанка, особенно об особых условиях по ипотеке со сниженной до 8,7% ставкой, – сообщила директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Байкальского банка ПАО Сбербанк Татьяна Чувайлова.

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