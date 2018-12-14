Иркутск могут лишить права на развитие

Иркутск, 13.12.18 (ИА "Телеинформ"), - Региональное правительство намерено отобрать у администрации Иркутска полномочия разрабатывать и утверждать градостроительную документацию – Генплан города и Правила землепользования и застройки, а также право распоряжаться городской землей, госсобственность на которую не разграничена. Фактически это означает полное изъятие у городских властей права планировать и развивать Иркутск. Как будет жить город в ситуации, когда местная власть удалены от решения этих вопросов – мало кого волнует. Строительство детских садов, школ, других социальных объектов, новых дорог, транспортных развязок, скверов, детских площадок – на все это мэрии, видимо, придется испрашивать разрешения у областной власти. Абсурдность ситуации усугубляется сжатыми сроками, в которые это решение предлагается принять - до 1 января 2019 года, то есть, в последние дни перед новогодними праздниками. Цейтнот никогда не бывает на пользу таким значимым решениям и для Иркутска может обернуться очень тяжелыми последствиями. Новость о том, что губернатор Сергей Левченко вносит соответствующий законопроект, прозвучала недавно как гром среди ясного неба. Инициатива губернатора реализуется через внесение изменений в Закон Иркутской области от 18 декабря 2014 года № 162-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области и Правительством Иркутской области». Под «отдельными муниципальными образованиями» подразумевается Иркутск, который, кстати, имеет все условия для реализации этих полномочий – заложены бюджетные деньги, выделены штатные единицы и помещения, принята нормативная база и прочее. Теперь же областные власти предлагают «все поменять». Надо сказать, что инициатива эта перспективой имеет не только крушение планов по развитию Иркутска, но и несет массу неудобств горожанам. Поскольку перераспределение таких полномочий требует немалого времени: три месяца передаются документы, шесть месяцев (с момента принятия соответствующих изменений в бюджет – то есть, с февраля) формируется новый штат сотрудников, шесть месяцев принимаются правовые акты. В результате практически год полномочия не исполняются. Страдают при этом простые люди, для которых выделение земли, оформление ее и т.д. превращается в нерешаемый квест. Страдает малый и средний бизнес, льготные категории населения, большие и малые городские проекты и так далее. Отъем у города и передача области функций заниматься градостроительной документацией и земельными вопросами влечет также немалое увеличение штата областных чиновников (как минимум, на 40 единиц). На их зарплаты потребуются десятки миллионов в год. Прибавим к этому расходы на аренду помещений для новых структур, оргтехнику и прочее оснащение и т.д., и получим сумму, сопоставимую со строительством социального объекта типа школы или детского сада. Выиграет ли от этого население Иркутской области? Сомнительно. При этом в массе муниципалитетов нашего региона ситуация с градостроительной документацией гораздо хуже, чем в Иркутске. Где-то ее нет вообще – не разработана, не принята. Потому что нет ни специалистов, ни денег, ни компетенции. Со стороны областной власти логичнее было бы обратить внимание на эти территории и оказать помощь в первую очередь им, а не областному центру, который, к слову, имеет и опыт, и условия для ведения такой работы. Отдельно стоит выделить тему распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Напомним, право распоряжаться этой землей в городской черте возвращается Иркутску с 1 января 2019 года. До этого, по областным законам от 21.12.2006 № 99-ОЗ и от 18.12.2014 № 162-ОЗ, распоряжение этими землями осуществляет правительство Иркутской области. За это время обозначились проблемы, о которых не лишне будет напомнить. Городские власти обращают внимание, что нередки случаи, когда под индивидуальную жилую застройку регправительство отдавало участки без учета перспективы создания и развития инфраструктуры территории во вновь образуемых кварталах. Ярким примером такой проблемы стали микрорайоны Славный и Лесной в Куйбышевском районе, а также поселок Боково - жители этих территорий справедливо жалуются на инфраструктурные проблемы: нужны дороги, нужны социальные объекты, требует благоустройства территория. Если бы эти моменты учитывались на стадии выделения участков под застройку, многих проблем можно было избежать. Обозначилась и проблема ненадлежащего контроля за рациональным использованием земельных участков со стороны Министерства имущественных отношений Иркутской области, отмечают в мэрии. Так, например, в 2015 году администрация города выявила более 20 земельных участков, незаконным путем вовлеченных в гражданский оборот, что нанесло ущерб как бюджету Иркутска, так и интересам правительства Иркутской области, выступающего в данной ситуации распорядительным органом. Однако обращения мэрии в адрес областного Минимущества, датированные сентябрем 2015 года, признать право собственности на такие участки отсутствующим, остались без ответа. В мэрии обращают внимание: функция по утверждению схем, согласованию межевых планов является важной процедурой, требующей строгого контроля при оформлении прав на земельный участок. При проведении этой работы администрация Иркутска постоянно производила сверку документов с архивными данными, технической документацией МУП «БТИ Иркутска», градостроительной документацией. Специалисты выезжали на формируемые и предоставляемые участки, вели работу с картографическим материалом масштаба 1:500, доступ к которому строго ограничен, вносили эту информацию на дежурные планы, обновление которых важно при формировании новых земельных участков. В настоящее время обратная связь с Министерством имущественных отношений области – в части формирования и предоставления земельных участков - практически отсутствует, что негативно сказывается на формировании дежурных карт муниципалитета, отмечают в мэрии. При этом Минимущества выставляет на торги земельные участки, способствующие точечной застройке города Иркутска. Возвращение администрации города полномочий по распоряжению неразграничеными землями позволит снять эти и другие проблемы и обеспечит максимально лучшие условия для развития областного центра, отмечают в мэрии. Во-первых, объединение землеустроительных и градостроительных функций позволит более эффективно работать по формированию и предоставлению земельных участков, а также оперативнее и качественнее решать другие вопросы местного значения. Во-вторых, благотворно повлияет на инвестиционный климат в городе и качество оказания муниципальных услуг в связи с сокращенными сроками таких работ (благодаря отлаженной системе информационного обмена между структурными подразделениями администрации города). Улучшится контроль за использованием арендуемых земельных участков и сбором арендной платы. Легче будет пресечь самовольное строительство. Упростится проведение претензионно-исковой работы по задолженности за аренду, что положительно скажется на пополнении городского бюджета. Кроме того, наконец-то появятся условия для создания дополнительных точек роста областного центра. Кстати, в большинстве субъектов РФ землеустроительные и градостроительные функции как раз находятся у муниципалитетов: обслуживать жителей города должна городская власть, не региональное правительство, у которого, по идее, и без того достаточно и полномочий и нерешенных проблем. Практика совмещения этих функций в муниципалитетах других регионов доказала свою эффективность и разумность. Отнимать эти функции у Иркутска - насколько оправдано такое вмешательство областного правительства в муниципальные вопросы? Не нарушается ли при этом фундаментальный принцип разделения властей, закрепленный федеральным законодательством? По мнению известного урбаниста Святослава Мурунова, у Иркутска есть все ресурсы и возможности, чтобы исполнять полномочия по проектированию будущего города и распоряжению землями, госсобственность на которые не разграничена: - Идея передачи полномочий на региональный уровень в федерации возникла от безысходности - поиск вариантов комплексного развития городов, не только с точки зрения девелопмента, ограничение неконтролируемой стройки в полях. Но, как показывает опыт того же Краснодара, все свелось к ручному режиму - губернатор ездит по городу и вводит мораторий на то или иное строительство, а суды все равно принимают решения в пользу застройщика. Так как кроме передачи полномочий нужны и ресурсы/инструменты влияния и изменений. С этой точки зрения у муниципалитетов их больше, но эти ресурсы часто сложно использовать – например, ресурс согласования интересов, или инструменты городского диалога. В этой ситуации можно зафиксировать только желание федеральной/региональной власти направить развитие городов по новым экономическим моделям, но передача полномочий эти модели не создает, наоборот конфликт интересов усиливается, девелоперы из заксобрания, федеральные игроки, корпорации начинают рассматривать город как площадку, девелоперы из гордумы, локальный бизнес вынужден будет защищать свои интересы и рынки. Создание новых экономических моделей развития города - это полномочия муниципалитета, роль региона - обеспечить поддержку ресурсами/лоббированием инфраструктурных решений, участием в комплексных проектах. В Иркутске мощная градостроительная и архитектурная школа, есть сообщество архитекторов, есть сообщество застройщиков и есть администрация, кроме того, активны городские сообщества - в этом случае у муниципалитета есть все партнеры для создания сбалансированного генерального плана и тонкой настройки ПЗЗ, необходимо внедрение методов социального проектирования для выработки сложных решений и согласование интересов до момента принятия решений. В этом случае снижается риск градостроительных конфликтов, учет интересов, в том числе, локального бизнеса, и горожан создает условия для развития городских сервисов/новых видов деятельности. Генплан, ПЗЗ, стратегия развития, налоговая политика - это основные инструменты управления городской собственностью и городскими процессами. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков администрация иркутска

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