Иркутская область предложит Москве запустить программу по восстановлению деревянных домов

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области прорабатывает ряд инициатив, с которыми намерена выйти на федеральный уровень. Об этом 8 мая на пресс-конференции рассказал депутат думы Иркутска Сергей Юдин.

Народный избранник представляет центральный округ областного центра, в котором сконцентрировано большое количество деревянных домов, основная часть из них – это памятники зодчества. При этом в 95% объектах до сих пор живут люди. Эти дома не имеют никакой коммунальной инфраструктуры. А это значит, что в самом центре Иркутска рядом с благоустроенными многоквартирными домами прямо на улице находятся нужники, выгребные ямы и дровяники. Обойти эту проблему можно силами собственников, но на это необходимы баснословные деньги.

– Я столкнулся с тем, что на федеральном уровне нет ни одной программы, которая могла бы включиться в восстановление таких домов. На сегодняшний день мы со Службой по охране объектов культурного наследия выходим с инициативой на федеральный уровень, чтобы правительство предусмотрело такую программу, – сказал Сергей Юдин.

Также в Службе прорабатывают вопрос по закреплению за объектами культурного наследия земли. По мнению общественников, это поможет защитить исторические памятники от преднамеренного доведения до аварийного состояния.