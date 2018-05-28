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29.05.2018

Иркутская область вошла в ТОП-5 регионов Сибири по ценам на квартиры в новостройках

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область заняла четвертое место в ТОП-5 сибирских регионов по ценам на квартиры в новостройках. Самый дорогой лот в Приангарье обойдется в 23 млн рублей. Это квартира площадью 301 «квадрат» в иркутском ЖК «Статус» – пентхаус без отделки с просторной открытой террасой с видами на город.

Диапазон максимальных цен для мест со второго по пятое ограничен значениями 20 млн рублей (ЖК MORGANS SIX) и 7,28 млн рублей («Клубный дом на Звездинской»). Стоит  также отметить, что Иркутская область стала единственной из первой пятерки субъектов Сибирского федерального округа, где дорогие новостройки представлены не только в административных центрах. Так, четвертое место на локальном рынке занял жилой комплекс «Арбат» в Ангарске, где самая дорогая квартира оценена в 10,18 млн рублей.

Исследование проводили специалисты ЦИАН. Они отметили, что в ТОП-10 регионов России с самыми высокими ценами на квартиры в строящихся домах входит только один субъект СФО – Новосибирская область. Она же возглавляет подобный рейтинг по Сибири. Максимальная стоимость жилья в этой области составляет около 40 млн рублей.

В пятерку самых дорогих сибирских регионов также входят Омская и Кемеровская области и Красноярский край.

СПРАВКА:

  • Для составления рейтинга были отобраны новые жилые комплексы, как находящиеся в стадии строительства, так и уже сданные в эксплуатацию. При этом для последних применялся дополнительный критерий – учитывались только цены квартир, реализуемых без отделки.

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