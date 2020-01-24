Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область занимает второе место в рейтинге самых маленьких квартир СФО. Эксперты ЦИАН проанализировали предложения на рынке малогабаритного жилья и составили свой ТОП-10 с самыми маленькими лотами в продаже.

Первое место с квартирой площадью 10 квадратных метров занимает Новосибирск. Однушка на улице Виталия Потылицына продается за 500 тысяч рублей. Лот значительно удален от центра города, что оказывает серьезное влияние на его стоимость. Кроме того, юридический статус недвижимости не позволяет оформить прописку.

На втором месте – иркутский микрорайон Первомайский и также квартира площадью 10 квадратных метров. Стоит такое жилье 877 тысяч рублей, в нем сделан косметический ремонт и есть все необходимое для проживания.

На третьем месте – Томск и однушка площадью 10,2 квадратных метра за 720 тысяч рублей. Квартира расположена на окраине города, но в шаговой доступности есть автобусная остановка и школа.

Эксперты отмечают, что в рейтинге учитывались как квартиры в новостройках, так и жилье на вторичном рынке. В ряде регионов зафиксировано совпадение минимальных площадей. В этих случаях позиции субъектов определялись исходя из стоимости – чем дешевле квартира, тем выше место.