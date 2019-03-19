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20.03.2019

«Иркутскэнерго»: ТЭЦ-2 в Иркутске демонтируют ради благоустройства Цесовской набережной

Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскую ТЭЦ-2 вместе с дымовой трубой демонтируют, чтобы благоустроить Цесовскую набережную. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе «Иркутскэнерго», которое является собственником объекта.

Как говорится в сообщении пресс-службы «Иркутскэнерго», проект благоустройства набережной представили на слушаниях в думе Иркутска в конце 2018 года. Проект подразумевает полный демонтаж существующих строений для подготовки территории к комплексному развитию.

– Объекты ТЭЦ не эксплуатируются уже в течение 10 лет и не входят в реестр памятников культурного наследия. Завершить демонтаж планируется к сентябрю 2019 года. После этого территория будет подготовлена к дальнейшему развитию и благоустройству, – подчеркнули в пресс-службе «Иркутскэнерго».

Напомним, по проекту благоустройства, представленному в думе Иркутска, на Цесовской набережной в Иркутске не будет транзитного движения автотранспорта. Напротив чаеразвесочной фабрики предлагается создать культурно-досуговый центр и рядом – амфитеатр. Также на этом участке набережной планируются велосипедные и беговые дорожки, пункты проката, кафе и так далее. Тогда же озвучивалось, что район Цесовской набережной в районе бывшей ТЭЦ и «чаеразвески» планируется для жилой застройки.

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