Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский деловой центр «Олимп» закрыт из-за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

– В ходе проверки установлено, что выданное ранее органом государственного пожарного надзора предписание об устранении нарушений правил пожарной безопасности полностью не исполнено, мер к устранению всех недостатков принято не было. Не исключена угроза жизни и здоровью людей, – поясняет ведомство.

По результатам проверки прокуратура города подала исковое заявление в Октябрьский районный суд Иркутска о понуждении собственников и управляющей компании «Олимпа» устранить нарушения. Также заявлено требование о закрытии центра до устранения нарушений.

Суд требования прокурора удовлетворил и приостановил деятельность делового центра до 15 декабря 2019 года.