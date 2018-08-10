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10.08.2018

Иркутский облсуд оставил в силе решение о закрытии рынка «Пятачок»

Усолье-Сибирское, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд поддержал решение суда первой инстанции о закрытии рынка «Пятачок» в Усолье-Сибирском до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба Усольского городского суда, облсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

Заседание в апелляционной инстанции состоялось 8 августа. Решение Усольского городского суда было обжаловано собственниками ООО «Промстроймаркет», однако, вышестоящая инстанция подтвердила обоснованность выводов суда и оставила его без изменения. Здание торгового центра по-прежнему запрещено эксплуатировать до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

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