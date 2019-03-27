Иркутский облсуд вынес приговоры банде «черных риелторов», один из них получил пожизненное

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд 28 марта вынес приговор семи «черным риелторам», которые орудовали в иркутском Ново-Ленино более 10 лет назад. Один из участников банды получил пожизненное, еще троим назначены реальные сроки, остальные отделались условным наказанием.

Напомним, ранее приговором Иркутского областного суда виновным в совершении ряда преступлений, в том числе, пяти убийств признан главарь банды А. Беспалов. По совокупности преступлений окончательное наказание мужчине назначено в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. На стадии предварительного расследования мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с этим материалы в отношении него были выделены в отдельное производство.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в рассматриваемом сейчас деле участники банды признаны виновными в организации убийства из корыстных побуждений, подстрекательстве к убийству из корыстных побуждений, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном организованной группой, убийстве и похищении двух или более лиц, совершенном организованной группой.

– Следствием и судом установлено, что группа «черных риелторов» была создана и организована для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В ее состав входили более десяти человек. Обладая высоким уровнем организованности, злоумышленники тщательно готовили преступления, распределяя роли между соучастниками на протяжении длительного периода времени, с 2004 по 2008 годы, – поясняют следователи.

В одно производство по этому уголовному делу следователями СКР были соединены уголовные дела, возбужденные более 10 лет назад по фактам безвестного исчезновения граждан, убийств. Все преступления были связаны с совершением мошеннических действий в отношении социально незащищенных граждан, в собственности и пользовании которых имелись квартиры. В ходе расследования была доказана причастность подсудимых к семи убийствам и 19 эпизодам мошенничества, связанным с незаконным обращением в собственность частных и муниципальных квартир.

– Члены преступной группы были объединены длительными дружескими и служебными отношениями. При этом лидер преступной группы Игорь Наталин обеспечивал участников необходимыми для совершения преступлений денежными средствами, информацией, получаемой им в процессе своей служебной деятельности, устанавливал размер и осуществлял выплату вознаграждения за совершенные преступления. Кроме этого, Сергей Захаров, который в настоящее время находится в розыске, обеспечивал официальное «прикрытие» деятельности преступной группы через существование «агентства недвижимости», придавая внешне законный вид преступной деятельности, будучи осведомленным о совершаемых убийствах потерпевших, – говорят в СУ СКР.

Раскрыть преступления удалось благодаря совместным усилиям следователей и ОБОП УУР ГУ МВД по Иркутской области, иркутскому отделению полиции и ГУФСИН по Иркутской области, а также в ходе реализации результатов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных оперативниками ГУ МВД во взаимодействии с другими службами. По уголовному делу было допрошено более 200 лиц, проведено около 40 различных судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 105 томов.

На основании обвинительного вердикта присяжных судья Иркутского областного суда вынес приговор в отношении организованной группы. Дмитрию Перетолчину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, Игорю Наталину в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Алексею Селиванову – восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Галине Елохиной – пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальным участникам организованной группы назначен условный срок.

По информации СУ СКР по Иркутской области