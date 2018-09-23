Иркутянин в черте города устроил незаконную вертолётную площадку

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутска использовал в качестве вертолётной площадки земельный участок, расположенный рядом с его частным домом в микрорайоне Ершовский. Суд запретил мужчине эксплуатировать этот участок дальше, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Ранее инспекторы установили, что площадка использовалась в качестве посадочной для вертолёта «Еврокотер», который также принадлежал мужчине. Однако у участка не имеет соответствующий вид разрешенного использования, он предназначался под строительство индивидуального жилого дома со служебно-хозяйственными постройками.

– Размещение и эксплуатация посадочной площадки в черте города при таких обстоятельствах нарушает права неопределенного круга лиц, может привести к аварийным ситуациям, ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, проживающих и работающих в зонах, связанных с осуществлением полётов, – рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме.