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13.09.2018

Иркутянин возвел на крыше соседей пристройку к своей квартире без их согласия

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин, живущий на 10-м этаже дома, незаконно возвел на открытой террасе, которая служит крышей для квартир девятого этажа, пристройку к собственному жилищу. Свердловский районный суд Иркутска выделил ему 30 дней на то, чтобы за свой счет привести террасу, кровлю и фасад дома в первоначальное состояние.

Как сообщает пресс-служба суда, самовольное распоряжение общим имуществом дома случилось в ТСЖ «Южный» в мае 2016 года. Разрешительные документы на проведение работ по строительству пристройки и бумаги, подтверждающие согласование возведения пристройки с другими собственниками дома, ответчик предоставлять отказался.

Между тем, суду иркутянин показал технические заключения противопожарной службы, Центра гигиены и эпидемиологии Иркутской области, согласно которым его квартира оборудованная террасой, соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности и «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Но, как оказалось, по Жилищному кодексу РФ все равно для реконструкции требовалось согласие всех собственников помещения, которого у ответчика не было.

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