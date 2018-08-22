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23.08.2018

Иркутянка отсудила у застройщика неустойку за недостатки в квартире

Иркутск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Свердловский районный суд Иркутска взыскал больше 139,5 тысяч рублей с застройщика в пользу его клиента за недостатки строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ответчиком по делу выступа компания СТК. В суде было установлено, что в 2016 году между застройщиком и иркутянкой был заключён договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Новоселье женщина должна была отметить в октябре 2017 года в двухкомнатной квартире, за которую она заплатила 1 млн 990 тысяч 800 рублей.

В сентябре 2017 года при осмотре квартиры были выявлены недостатки, допущенные при строительстве, нарушения технических регламентов. Владелица жилья направила застройщику требование об устранении недостатков оконных конструкций, полов, стен и межкомнатных перегородок, ограждения балкона, трубопровода, вентиляции, электромонтажных работ, входной двери, размещения прибора учета тепловой энергии. Застройщик ответил отказом.

Тогда иркутянка обратилась в суд, который в конце-концов встал на её сторону. В сумму компенсации входят стоимость устранения недостатков строительных работ, неустойка за просрочку срока устранения недостатков выполненных работ, неустойка за нарушение срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства, компенсация морального вреда в размере, расходы на оплату услуг представителя, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

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