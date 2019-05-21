Канатная дорога, новая поликлиника и Дворец молодежи – в Иркутске разрабатывают концепцию развития Студгородка

Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Концепцию развития Свердловского округа Иркутска в районе Студгородка ИРНИТУ разработали в Сибирской лаборатории урбанистики. По проекту предполагается создать кампус международного уровня, который бы дополнил и связал Студгородок, Академгородок и центр города.

Концепцию под названием «Студгородок – территория изменений Иркутска» представил студентам и профессорско-преподавательскому составу ИРНИТУ ректор вуза Михаил Корняков. В рамках подготовки концепции группа архитекторов провела исследования текущей ситуации, состоялись круглые столы с сотрудниками и студентами. Появление новых социальных и жилых объектов, общественных пространств и делового района по развитию инновационных видов бизнеса, создаст условия для роста региональной экономики, считают авторы проекта.

Отмечается, что в настоящее время с точки зрения пространственного развития можно выделить девять основных проблем, среди которых несоответствие объектов кампуса задачам университета, изолированность, отсутствие средств на масштабное обновление, низкий уровень предпринимательской активности и сервисов в кампусе и на территории, расположенной рядом. Кроме того, говорят авторы концепции, не развита логистика, не хватает пространств для коммуникации и отдыха, нет синергии между городом, университетом и бизнесом.

Кроме создания комфортных общественных пространств (набережная, скверы, парки) и деловой зоны, концепция предусматривает строительство водноспортивного комплекса, открытого форума, велопешеходного моста и Дворца молодежи. Среди социальных и туристических объектов планируется построить новую поликлинику, канатную дорогу, которая свяжет два берега Ангары. Также предлагается организовать трамвайный маршрут по старой железной дороге.

Более детально ознакомиться с концепцией можно на сайте ИРНИТУ .