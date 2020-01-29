Концепцию пространственного развития «Байкал-Иркутск» до 2035 года включат в проект стратегии развития региона

Иркутская область, Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В мэрии обсудили концепцию пространственного развития «Байкал-Иркутск» до 2035 года. Решено подготовить предложения в проект стратегии развития Иркутской области для дальнейшего включения в различные программы с целью привлечения финансирования. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, концепцию пространственного развития города представил главный архитектор областного центра Сергей Александров. – Мы проработали ряд масштабных направлений, исходя из уникальных особенностей и преимуществ в этой сфере. Первое – это развитие воздушного транспорта, строительство нового терминала на базе существующего аэропорта, решение вопросов по выбору площадки для размещения нового международного аэропорта. Второе – это развитие на площади более двух квадратных километров делового и культурно-познавательного туризма на Чертугеевском полуострове. Там планируется разместить выставочный экспоцентр, конгресс-центр, универсальный концертный зал, гостиничные комплексы и создать один из крупнейших городских парков с набережной. Таким образом, территория позиционируется как современный кластер для проведения международных, общероссийских и региональных мероприятий и как отправная точка на озеро Байкал, – рассказал он. Кроме того, в концепцию включено развитие железнодорожного и общественного транспорта, создание комфортных условий для пешеходов. Отдельно вынесены вопросы проекта «Иркутские кварталы» с указанием финансовой поддержки бюджетов разных уровней на развитие инженерных и транспортных вопросов. Также, подчеркнул Сергей Александров, концепция включает сохранение зеленых зон города, формирование лесопарков и городских парков на основе существующего леса. Кроме этого, представлен план по строительству одной из самых длинных набережных в России от реки Ушаковка до плотины ГЭС протяженностью 9 км. – В концепции также рассмотрен вопрос размещения главного спортивного центра Иркутска. Также предлагается создать комплекс необходимых спортивных сооружений для проведения, в том числе, международных соревнований. Все направления требуют развития дорожно-транспортной сферы. Прежде всего, это строительство западного и южного обходов, реконструкция Лермонтовского узла, пробивка магистральной улицы Пискунова с выходом на Байкальский тракт и существующий аэропорт. Эти проекты необходимо реализовать при любом сценарии развития как приоритетные, – отметил Сергей Александров. Мэр города Дмитрий Бердников подчеркнул, что Иркутск является крупным транспортным и логистическим узлом, и областной туризм начинается со столицы Прингарья. – Развитие туризма невозможно без модернизации существующей инфраструктуры, создания новых качественных объектов для привлечения туристов. Перед Иркутской областью сейчас стоят в какой-то мере амбициозные проекты: создание туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала», становление Байкальска как центра туризма, развитие Большого Голоустного, КБЖД, других проектов. Иркутск как столица региона обязан выполнить одну из ключевых ролей, – сказал Дмитрий Бердников. – Сегодня у нас есть четкое понимание, по каким направлениям необходимо развивать туризм в Иркутске, но силами одного только муниципального бюджета эти проекты реализовать невозможно. Крайне необходимо добиваться вступления в областные и федеральные программы, а также привлекать частные инвестиции. Мы рассчитываем на поддержку областного и федерального правительства в решении этих вопросов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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