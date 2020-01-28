|Недвижимость
|28.01.2020
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Котлован для радиологического корпуса иркутского онкоцентра начнут копать в феврале 2020 года
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Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В феврале 2020 года начнут копать котлован для радиологического корпуса иркутского онкодиспансера. Об этом на пресс-конференции 28 января сообщила главврач медучреждения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Виктория Дворниченко.
Она пояснила, что такое решение было принято недавно по итогам обсуждения у врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Напомним, 24 января было подписано соглашение о сотрудничестве с «РосРАО» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Сам проект радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкоцентра с ПЭТ-центром планировалось передать в экологическую экспертизу в январе-феврале 2020 года.
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