Котлован для радиологического корпуса иркутского онкоцентра начнут копать в феврале 2020 года

Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В феврале 2020 года начнут копать котлован для радиологического корпуса иркутского онкодиспансера. Об этом на пресс-конференции 28 января сообщила главврач медучреждения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Виктория Дворниченко.

Она пояснила, что такое решение было принято недавно по итогам обсуждения у врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Напомним, 24 января было подписано соглашение о сотрудничестве с «РосРАО» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Сам проект радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкоцентра с ПЭТ-центром планировалось передать в экологическую экспертизу в январе-феврале 2020 года.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА:

Между тем, иркутский онкодиспансер – единственное лечебное учреждение СФО, оказывающее все виды диагностической и хирургической помощи при онкологической патологии. При этом при наличии современных диагностических, хирургических отделений и корпусов, в Иркутской области отсутствует полноценная радиологическая служба. В настоящее время радиологическое отделение работает на устаревшем оборудовании. Имеются неоднократные предписания контрольно-надзорных органов о закрытии этих отделений. Несмотря на ежемесячное профилактическое обслуживание гамма-терапевтических аппаратов, в течение года проводится большое количество ремонтов (более ста), при этом нагрузка на гамма-терапевтические аппараты превышает нормативы почти в три раза.