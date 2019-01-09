Квартиры иркутян, пострадавших при пожаре по улице Ленская, отремонтируют за счёт города

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Комнаты, пострадавшие в результате пожара в общежитии по улице Ленской, отремонтируют за счет резервного фонда Иркутска независимо от формы собственности. Это решение было принято мэром города Дмитрием Бердниковым на совещании в администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба мэрии.

– После проведения экспертизы специалистами лаборатории МЧС мы подсчитаем точную сумму ущерба и составим сметы предстоящего ремонта. Также, в случае выявления виновных лиц, будут приняты меры по взысканию ущерба в установленном законодательством порядке. На время работ всем погорельцам мы предоставили возможность воспользоваться жильем маневренного фонда. Пострадавшим мы оказываем юридическую помощь по вопросу получения материальной выплаты через органы соцзащиты, – сообщила глава Правобережного округа Надежда Лебедева.

На время проведения ремонтных работ одной женщине с двумя детьми предоставлено временное размещение, остальные погорельцы от жилья маневренного фонда отказались.

Напомним, пожар произошёл в бывшем общежитии в ночь на 1 января. Из здания эвакуировали 25 человек, семеро из них были госпитализированы с отравлением угарным газом.