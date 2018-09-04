Лучшую концепцию застройки Цесовской набережной выберут в Иркутске

Иркутск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Конкурс на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию застройки территории в границах улиц Цесовская Набережная, Сурикова, Ленина и Степана Разина объявлен в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, по итогам его проведения подготовят рекомендации для внесения изменений в градостроительную документацию города.

– Планируется, что участники, которыми могут стать авторы и авторские коллективы, имеющие профессиональный опыт, предложат концепции умеренной жилой застройки. В них должно быть предусмотрено размещение необходимых объектов социального и коммунально-бытового назначения, которые гармонично впишутся в существующий силуэт исторического центра. Кроме этого, предъявляются особые требования к организации автомобильного, пешеходного и велосипедного движения с обустройством парковок, пешеходных зон, остановочных пунктов, а также причалов речного транспорта, – отметил главный архитектор города Сергей Александров.

Организатором конкурса является управление архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике горадминистрации. Итоги конкурса до конца года подведет жюри, в состав которого войдут представители мэрии, службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области и профессионального сообщества архитекторов.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации Иркутска .

Между тем, напомним, ранее Цесовскую набережную уже предполагалось перестроить. Например, в рамках проекта «Квартал 21 века» в 2016 году там планировалось разместить концертный зал классической музыки Дениса Мацуева.