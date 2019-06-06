Мэра Тулуна по суду заставили выдать разрешение на строительство ритуального зала

Тулун, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Тулуна Юрий Карих был оштрафован на 2 тысячи рублей за неисполнение требований прокурора. Как было установлено ранее, администрация города незаконно отказалась выдавать разрешение на строительство ритуального зала.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, с жалобой на действия мэрии Тулуна обратился местный житель. Ведомство внесло в адрес градоначальника представление об устранении нарушений градостроительного законодательства.

– Вместе с тем администрация Тулуна с доводами прокурора не согласилась, по требованию прокурора меры к устранению причин и условий, способствующим указанным в представлении нарушениям, а также недопущению их впредь, не приняла, – говорят в прокуратуре.

В связи с этим в отношении мэра было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Мировой судья признал виновным Юрия Карих и назначил ему штраф. Однако, пояснили в прокуратуре, мэр города обжаловал судебное постановление. Впрочем, Тулунский городской суд отказал ему в удовлетворении жалобы.

– В настоящее время выявленные в ходе проверки по обращению гражданина нарушения требований действующего законодательства устранены, законные требования прокурора удовлетворены, – подытожили в прокуратуре.