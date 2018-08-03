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03.05.2018

Мэрия Иркутска: ТЦ «Знаменский» последний раз проверяли на пожарную безопасность 10 лет назад

Иркутск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Противопожарную безопасность иркутского ТЦ «Знаменский» последний раз проверяли в 2008 году. Об этом на заседании комиссии по ЧС администрации Иркутска сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Станислав Мушников.

Как сообщает пресс-служба думы Иркутска, в работе комиссии также приняли участие заместитель председателя гордумы Виталий Матвийчук, депутаты Вячеслав Правенький, Евгений Дроков, Григорий Резников.

По словам Станислава Мушникова, проверки осуществляются в рамках законодательства, определяющего, в частности, категории пожароопасности объектов. Так, объекты с высоким риском проверяются не чаще чем раз в три года, со значительным риском – не чаще одного раза за четыре года, средним – раз в семь лет, умеренным – раз в десять лет, объекты с низким уровнем пожароопасности не проверяются вовсе. ТЦ «Знаменский» относится к объектам среднего уровня. Жалоб в отношении рынка не поступало.

Что касается строений на самовольно занятом земельном участке, то они не введены в эксплуатацию, так как являются складскими помещениями. Согласно законодательству, в их отношении государственный пожарный надзор не может быть осуществлен. Таким образом, плановых проверок данных строений не проводилось. Однако в органы пожарного надзора поступала жалоба от жительницы города. Как заявил Станислав Мушников, изложенные в ней факты подтвердились: объекты находятся на ненадлежащем расстоянии друг от друга, отсутствует наружная система подачи воды. Информация передана в прокуратуру Иркутска.

Между тем, напомним, мэрия Иркутска добивалась отмены соглашения о сроках сноса рынка «Знаменский». Четвертый арбитражный апелляционный суд в Чите 25 апреля 2018 года отклонил апелляционную жалобу руководства ТЦ на определение об отказе в утверждении мирового соглашения, сообщается в документах суда. Ранее геодезическая экспертиза показала, что площадь самовольно занятой территории составляет 17 тысяч квадратных метров. Участок расположен на территории, государственная собственность на которую не разграничена. В соответствии с законодательством ею распоряжается министерство имущественных отношений Иркутской области.

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