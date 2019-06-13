Мэрия: в Иркутске сносят только самовольные киоски

Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вечером 14 июня планируют провести очередной митинг предпринимателей, в частности, против снова павильонов. Организаторы ожидают на мероприятии около 500 человек. В мэрии Иркутска прокомментировали, что под демонтаж идут только самовольно поставленные павильоны.

В администрации пояснили, что в соответствии с действующим законодательством на территории города торговые объекты могут быть размещены только на основании заключенного с мэрией Иркутска договора. Если собственник не заключил такой договор, то торговый объект считается самовольными и подлежит демонтажу. Основаниями для расторжения договора является нарушение его условий, в том числе, самовольная смена специализации, увеличение площади торгового объекта, а также реализация и хранение алкогольной продукции.

­– Обозначение расположения нестационарных торговых объектов в Схемах размещения не означает, что индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам не нужно оформлять в установленном законом порядке права пользования земельным участком. Схема определяет только потенциальную возможность размещения нестационарного торгового объекта в каком-либо месте. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны заключить либо договор аренды, либо договор на размещение конкретного нестационарного торгового объекта, – говорят в администрации Иркутска.

В мэрии также отмечают, что правомочность действий администрации города по демонтажу нестационарных торговых объектов, размещённых в месте, предусмотренном схемой, но в отсутствие заключенного договора, подтверждается судебной практикой.

– В первую очередь, отстаиваются интересы горожан. Большинство не хотят видеть на улицах города металлические павильоны, расположенные в центре тротуаров. Со своей стороны, представители малого бизнеса высказывают недовольство. Первопроходцем в вопросе регулирования таких вопросов – по размещению вывесок, рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов (НТО) – стала Москва. Сейчас эта работа ведется практически во всех субъектах РФ, – говорят в иркутской мэрии.

Администрация Иркутска отмечает, что, например, на сегодняшний день большинство киосков по реализации печатной продукции (80%) размещаются на территории города без договора. Кроме того, они продаются предпринимателем с иной специализацией. В связи с чем мэрия демонтируют эти киоски. С некоторыми предпринимателями властям приходится судиться. Как правило, иски мэрии удовлетворяются.