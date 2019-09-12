На 12 сентября в Приангарье признаны негодными для проживания более 400 помещений, затопленных при наводнениии

Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Обследование жилых домов в подтопленных территориях Иркутской области должны завершить в течение 10 дней. Об этом на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в Москве заявил ее председатель Виталий Мутко.

Как сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области, на встрече обсудили актуальные вопросы территорий, пострадавших от паводков, а также подвели промежуточные итоги проделанной работы.

– Цифры каждый день меняются. У нас на 12 сентября 2019 года принято 4679 заявлений на получение жилищных сертификатов, оформлено 3255 свидетельств на 9281 человека. Если в деньгах, то это 9 млрд 420 млн рублей, купили жилье 378 семей на общую сумму более 1 млрд рублей. Что касается капитального ремонта, от людей поступило 2022 заявлений, по 548 приняты решения, – доложил глава региона Сергей Левченко.

Заявлений о необходимости проведения повторного обследования поступило 840, обследовано 582 помещения, принято решение по 499 помещениям, в том числе 427 признаны непригодными для проживания.

В связи с возможностью авансирования работ по ремонту жилья 779 человек проводят ремонт самостоятельно (22%), на перечисление аванса поступило 69 заявлений, документы переданы на оплату.

Также губернатор рассказал о динамике строительства жилья для переселенцев из зоны затопления. Так в Тулуне в микрорайоне «Угольщиков» заключены два контракта на строительство 21 многоквартирного дома (496 квартир) между Службой заказчика Иркутской области и СК «ВостСибСтрой». Утвержден эскиз проекта планировки под строительство индивидуальных домов в микрорайоне «Березовая Роща». По территории первой очереди застройки распределены подрядчики. Для демонстрации предлагаемых гражданам жилых помещений фирма «Крокус» построила два индивидуальных дома. Ведется строительство трех домов компанией «Климат групп» (принято 11 заявлений) и АСТ-Строй (принято 17 заявлений). Дополнительно на строительство ИЖС вышел «Профи Строй». По обеим площадкам строительства в Тулуне начата проработка вопросов создания благоприятной городской среды.

В Нижнеудинске под строительство частных и многоквартирных домов предполагаются два участка: по пер. Безымянный под строительство МКД на 30 квартир и в микрорайоне «Горный». Земельный участок в микрорайоне «Восточный» в дальнейшем предполагается развивать комплексно. В целях строительства жилья имеются земельные участки в ижнеудинске, Чунском и Тайшетском районах в достаточном объеме.

Виталий Мутко подчеркнул необходимость продолжать уделять пристальное внимание не только Тулуну, как территории, наиболее пострадавшей от наводнения, но и другим населенным пунктам, пусть в меньшей степени, но тоже принявшим на себя удар стихи.

– Гражданам, которые хотят уехать из территорий, где они проживали, необходимо оказать помощь с выбором жилья. Тем, кто хочет остаться, необходимо, как можно быстрее определиться с конкретным жильем, – сказал председатель правительственной комиссии.