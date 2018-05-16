На федеральные средства в Иркутске восстановили 19 памятников истории и культуры

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 объектов истории и культуры, которые включают 24 здания, восстановили на федеральные средства. Работы провели за последние пять лет. На это поступило около 90 млн рублей.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Евгений Корниенко.

В соответствии с законодательством, средства из федерального бюджета могут быть направлены только на сохранение памятников, которые находятся в федеральной собственности. В них расположены вузы, структуры министерства обороны России, Почты России, русской православной церкви и другие.

– Федеральные средства выделяются на сохранение зданий-памятников вне зависимости от их категории: региональные, федеральные или выявленные. Пользователи федеральной собственности должны самостоятельно подать заявку на участие в федеральной целевой программе «Культура России», по которой выделяются средства на сохранение объектов культурного наследия. Служба по охране объектов культурного наследия рекомендует пользователям это делать, оказывает содействие в оформлении документов, но выбирать здания и самостоятельно подавать заявки не может, – сказал Евгений Корниенко.

Сохранение зданий-памятников с помощью федеральных средств активно ведет Иркутский государственный медицинский университет. За пять лет восстановлено шесть его объектов. Это два крупных учебных корпуса, расположенных по улице Красного Восстания, и четыре здания факультетских клиник. В двух корпусах (неврологическом и хирургическом), которые находятся по адресу бульвар Гагарина, 18 (литеры «А», «Б»), в годы Великой Отечественной войны располагались госпиталь общественный лазарет и амбулатория, в третьем работает клиника кожных болезней (дом Мееровича, ул. Российская, 16), четвёртое – клиника глазных болезней, действующая в здании бывшего Базановского приюта (ул. Свердлова, 14). Кроме того, приведено в соответствие требованиям пожарной безопасности здание фармацевтического факультета медицинского университета (ул. К. Маркса, 10) – это особняк Рассушина.

Также на федеральные средства служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области провела сохранение зданий, находящихся в пользовании Иркутского государственного университета. Это «Белый дом» – бывшая канцелярии генерал-губернатора Восточной Сибири (бул. Гагарина, 36) и корпус физического факультета и института математики, экономики и информатики, где ранее располагался девичий институт Восточной Сибири (бул. Гагарина, 20). В 2017 году в зданиях были проведены научные исследования и реставрация фасадов.

Среди объектов, восстановленных за счет федеральных средств, одно из первых каменных зданий Иркутска – собор Богоявления, Михайло-Архангельская церковь, входившая в 19 веке в состав Иркутского мужского вознесенского монастыря (ул. Образцова, 1), Преображенская церковь, которая связана с пребыванием декабристов (пер. Волконского, 1), а также комплекс построек Иркутского тюремного замка (губернская тюрьма), где сейчас располагается следственный изолятор №1. Там восстановлены здания, в которых ранее находились одиночный, санитарно-бытовой и женский корпуса, больница учреждения и его ограда.

К сохранению памятников, находящихся в федеральной собственности, подключилось министерство обороны России. В 2017 году служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области выдала задания на проведение работ по сохранению объектов, которые длительное время находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Это здания бывшей Юнкерской школы по ул. Пятой Армии и главное здание казарм Енисейского батальона по ул. Советская, 14. Сейчас научно-исследовательская проектная реставрационная фирма «Традиция» ведет разработку проектной документации для проведения работ по сохранения здания казарм Енисейского батальона.