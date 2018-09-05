На главу Куйтуна подали в суд за аренду жилья за счёт бюджета

Куйтунский район, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Куйтунский районный суд рассматривает иск прокуратуры по факту аренды жилья за счёт бюджета. Квартиру за счёт казны оплачивала глава Куйтуна Альбина Хомич, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Инспекторы установили, что из бюджета незаконно было израсходовано 48 тысяч рублей. По данным прокуратуры Иркутской области, глава посёлка в январе и июле 2018 года заключила от администрации Куйтунского муниципального образования с собственником квартиры два договора аренды жилого помещения в Куйтуне для собственного проживания. По условиям договоров, арендная плата ежемесячно перечислялась из бюджета городского поселения на расчетный счёт собственника квартиры.

– Муниципального правового акта, позволяющего главе Куйтунского городского поселения арендовать жилье за счёт бюджетных средств поселения, не имелось. Соответственно, это жильё должно было оплачиваться главой поселения за счёт собственных средств, – пояснили в прокуратуре.

В суде от Альбины Хомич требуют вернуть деньги в бюджет муниципалитета.

Альбина Хомич, напомним, заняла пост главы Куйтуна по итогам выборов в 2017 году.