На расселение аварийного жилья в зонах затопления Иркутской области направят допсердства из федерального бюджета

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительству Иркутской области в кратчайшие сроки планируется выделить дополнительные бюджетные ассигнования из резервного фонда федерального Кабмина для расселения граждан из аварийного жилья в зоне наводнения, которое произошло летом 2019 года. Об этом со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщает пресс-служба правительства РФ.

– По итогам поездки в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области я дал ряд поручений. Работа идёт в оперативном режиме, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом. Часть поручений уже исполнены, в том числе создан штаб, который в ежедневном режиме занимается вопросами восстановления, контролирует заказчиков, строителей, поставщиков, – сказал Марат Хуснуллин и заявил, что необходимо ускорить общую работу и темпы строительства.

Вице-премьер также напомнил о сроках заключения государственных контрактов на строительство гидротехнических сооружений в Иркутской области.

– В числе первоочередных задач – берегоукрепление и строительство защитных дамб. Обращаю ваше внимание на необходимость заключить государственные контракты на строительство гидротехнических сооружений инженерной защиты до 15 мая этого года, – заявил он.

По словам Марата Хуснуллина, на эти цели также будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета.