На строительстве школы в поселке Горячий Ключ запаздывают со сроками

Иркутский район, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Строительство школы на 154 места в поселке Горячий Ключ Иркутского района должно завершиться в июне этого года, но у местной администрации есть замечания к работе подрядчика, в том числе и по темпам работ.

- Есть замечания, в том числе и по темпам работ. – В июне мы должны провести приемку объекта, а в сентябре туда уже должны прийти ученики. Подрядчик пообещал устранить недостатки и ускорить темп работ, – отметил мэр Иркутского района Леонид Фролов, который 17 мая посетил строящуюся школу.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, работы на объекте подходят к концу, на 1 июня запланирована приемка. В настоящее время полностью готова кровля, рабочие завершают внутреннюю отделку и фасад. Проводятся пусконаладочные работы инженерных систем, идет благоустройство территории. Также сейчас решается вопрос с размещением гаража для школьных автобусов. Определяется участок, проводятся проектно-сметные работы.

Напомним, строительство школы в Горячем Ключе началось в августе 2017 года. Стоимость работ в соответствии с контрактом составляет 261,7 млн рублей. Здание состоит из двух учебных блоков в два и три этажа, а также спортзала. Площадь школы – 5434 квадратных метра. Проектом предусмотрены лифт, столовая, актовый зал на 95 мест, медицинский блок, благоустройство двора – игровая площадка, футбольное поле, беговые дорожки. Здание будет отвечать всем современным требованиям безопасности.