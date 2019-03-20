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21.03.2019

На стройке бенди-центра в Иркутске на 90% завершены работы по возведению фундаментов

Иркутск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел заседание штаба по строительству Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом.

В нем также приняли участие министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина, министр спорта Илья Резник, представители Управления капительного строительства Иркутской области, подрядной организации, сообщает пресс-служба губернатора.

– Еженедельно на стройплощадке проходит штаб. Сегодня я сам лично осмотрел стройплощадку, чтобы убедиться – все идет по графику, – подчеркнул Сергей Левченко. – Сегодня начальный этап, когда самые важные процессы еще происходят за пределами стройплощадки – речь о допроектировании, сметах, экспертах и прочие вопросы. Срок строительства такого большого объекта – 18 месяцев, нам нужно сделать его меньше, чем за год. Поэтому мы приближаем и ускоряем все: и проектирование, и стройку, и финансирование.

На сегодняшний день на площадке работает подрядная организация «СДС-Строй», с которой заключен контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в городе Иркутске». Общая цена контракта составляет 6 млрд 325 млн рублей.

Сейчас на площадке полностью выполнено устройство котлована и основания под фундаменты сооружения, на 90% завершены работы по возведению монолитных железобетонных фундаментов объекта, ведется монтаж металлических пролетных арок, до конца месяца генеральный подрядчик приступит к монтажу уникальных облегченных большепролетных арок длиной 99 метров каждая.

СПРАВКА:

Строящийся центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным людом станет крупнейшим сооружением подобного рода на всей территории Сибири и Дальнего Востока.

Центр рассчитан на одновременное посещение спортивных мероприятий зрителями количеством 6 тысяч человек. Помимо основного помещения ледовой арены с полем, проектом предусмотрено размещение двух тренажерных залов, хореографического зала, спортивного зала, бегового зала, медицинских пунктов для спортсменов и зрителей, помещения для СМИ, восстановительного блока, судейских помещений и др. Общая площадь здания более 55 тысяч квадратных метров.

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