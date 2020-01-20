На территории Прибайкальского нацпарка планируется снести десять турбаз

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На территории Прибайкальского национального парка планируется снести около десяти турбаз и баз отдыха. Как сообщил журналистам директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов, это только те объекты размещения, по которым уже приняты судебные решения. Еще около 50 дел находятся на рассмотрении судебных инстанций. При этом количество дел может быть значительно меньше, чем количество турбаз, сноса которых добиваются – нередко подается иск против целого ДНТ, на территории которого находится несколько турбаз. При этом Умар Рамазанов отметил, что против тех мест размещения, которые соблюдают требования экологического законодательства в полном объеме, карательных мер принимать не планируется. После утверждения границ нацпарка планируется выполнить зонирование, в ходе которого территориям, где расположены такие базы, будет присвоен статус рекреационных. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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