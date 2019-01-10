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11.01.2019

Нарушения пожарной безопасности выявили в офисе одного из иркутских банков

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В офисе одного из банков Иркутска обнаружили – и устранили – нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, спасатели и эксперты проверили офис финансового учреждения, расположенный в здании ТЦ «Европарк» в Ленинском районе города. Нарушения выразились, в частности, в отсутствии документации, подтверждающей выделение офиса от остального объема торгового центра противопожарными преградами, соответствующими предъявляемым требованиям.

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