Нарушения пожарной безопасности выявили в офисе одного из иркутских банков

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В офисе одного из банков Иркутска обнаружили – и устранили – нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, спасатели и эксперты проверили офис финансового учреждения, расположенный в здании ТЦ «Европарк» в Ленинском районе города. Нарушения выразились, в частности, в отсутствии документации, подтверждающей выделение офиса от остального объема торгового центра противопожарными преградами, соответствующими предъявляемым требованиям.