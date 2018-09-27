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28.09.2018

Новый дом культуры собираются строить в Братском районе

Братский район, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Строительство нового ДК в селе Ключи-Булак Братского района обсудили спикер областного парламента Сергей Сокол и мэр района Алексей Баловнев 28 сентября.

Как рассказал Алексей Баловнев, местный клуб сгорел восемь лет назад, и народный ансамбль, кружки и различные секции для детей и взрослых вынуждены проводить свои занятия в помещениях сельской администрации. Муниципальным образованием была подготовлена проектно-сметная документация на строительство нового ДК, которое планировалось начать с 2019 года. Однако, по словам мэра, задерживается прохождение экспертизы подготовленной документации, в связи с чем есть опасения, что этот объект не будет рассматриваться при формировании областного бюджета на следующий год. За поддержкой в решении этого вопроса Алексей Баловнев и обратился к председателю областного парламента.

Как сообщает пресс-служба ЗС, сметная стоимость строительства составляет 80,9 млн рублей, планируется, что в доме культуре на 150 мест разместится и спортивный зал. По словам мэра, нового клуба в поселке, где сегодня проживает более 1200 человек, ждут с нетерпением. Кроме того, потом этот проект мог бы использоваться и в других населенных пунктах Братского района – например, в поселке Турма клуб находится в аварийном состоянии, в поселке Зяба и вовсе нет учреждения культуры.

Сергей Сокол отметил, что оперативное информирование о возникающих сложностях и прямое взаимодействие с представителями муниципальной власти позволяют грамотно и вовремя реагировать на ситуацию, и, как следствие, более эффективно решить поставленные задачи. Особо значение, заметил он, такой подход имеет в отношении проблем, непосредственно влияющих на качество жизни жителей тех или иных территорий.

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