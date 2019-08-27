Новое жилье взамен утраченного уже купили 90 семей из зоны наводнения в Приангарье

Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на вечер 27 августа больше 200 семей Приангарья, утративших недвижимость из-за наводнения, определились с приобретением жилых помещений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Как доложил на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Тулуне министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов, за последние сутки купили жилье 13 семей. В целом их количество достигло 90, а общая сумма покупок составила 250,1 млн рублей. За неделю количество оплаченных свидетельств на приобретение или строительство жилых помещений (жилищных сертификатов) увеличилось более чем в три раза, а сумма выплат – на 183,2 млн рублей.

– Подписали договоры о купле-продаже и сдали их в многофункциональные центры 99 семей. Еще 114 семей заключили сделки и зарегистрировали в Росреестре, то есть документы поступают к нам на оплату, – отметил Владимир Родионов.

На 27 августа было принято 3692 пакета документов на получение жилищных сертификатов от пострадавших семей. Это 77% от количества составленных актов об утрате имущества.