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14.03.2019

Общественники: квартиры сирот в Ангарске непригодны для жизни

Ангарск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Квартиры, предоставленные детям-сиротам из Ангарска, оказались непригодными для жизни. В них перемерзают стояки отопления, на полу в подъезде скапливается вода, а из оконных щелей постоянно сквозит. Об этом жильцы этих домов рассказали активистам ОНФ, которые проинспектировали качество жилья. По итогам рейда направлено обращение в правительство Иркутской области.

В поле зрения инспекции попали два дома в 251 квартале Ангарского городского округа. Квартира, расположенная в доме №21, изначально требовала ремонта. Ее собственнице самой пришлось заделать широкую щель под окном, перестелить линолеум и отремонтировать вытяжку.

– У нас и в подъезде проблема – всегда после дождя или таяния снега заливает пол и подолгу стоит вода. От этого по стене уже пошел грибок. Много раз я звонила прорабу компании-застройщика, который обещал исправить недостатки, но так ничего и не сделано, – рассказала членам ОНФ девушка.

В другой «сиротской» квартире зимой не хватает тепла. Температура в холодные месяцы падает до 14 градусов. Там перемерзли стояки отопления, на окнах изнутри образовался толстый слой наледи. Также собственница пожаловалась на периодические отключения горячей воды, света и просевший пол у стены.

Комиссия осмотрела здание и пришла к выводу, что проблемы вызваны конструктивными особенностями дома.

– На третьем этаже неправильно смонтирован водосточный желоб: вода бежит по стене, на которой уже образовался белый налет – плесень. Ею пропитывается материал стены дома, и внутрь – в ближайшую квартиру – пойдет грибок. Щели между стенами дома и придомовыми отмостками образовались из-за недостаточного уплотнения грунта, также видны трещины на фасаде. При входе в подъезд неправильно сделан уклон, из-за чего скапливается вода, – говорится в сообщении пресс-службы иркутского отделения ОНФ.

В организации отметили, что возьмут эту проблему на общественный контроль.

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