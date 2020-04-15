Общественный совет при Службе по охране памятников Иркутской области хотят обновить досрочно

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - При Службе по охране памятников Иркутской области намерены собрать новый общественный совет. Члены действующего состава считают досрочный роспуск неправомерным и связывают его со своей принципиальной позицией. Об этом они заявили 15 апреля на пресс-конференции. Как сообщила председатель общественного совета Надежда Красная, срок полномочий действующего состава истекает в декабре 2020 года. По закону общественный совет формируется на два года и официально причинами его роспуска может быть или численность членов меньше пяти, или низкая активность. Ни того, ни другого в этом конкретном случае нет. В общественный совет при Службе по охране памятников Иркутской области входит 10 человек, активно работают восемь, а встречи проводятся каждый первый вторник нового месяца. Потому ни юридических, ни правовых основания для его роспуска нет. – У нас наладилась работа по охране памятников за последние полтора года, были достигнуты результаты, чего раньше не было. Новый руководитель Службы начал предпринимать свои меры работы без согласования с нами. Например, когда встал вопрос о разработке границ исторического поселения для Иркутска, мы выявили совершенно непрофессиональный подход, конъюнктурность к выполнению контракта. Мы поставили это на вид, и я связываю роспуск совета с такими мерами, – считает председатель иркутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Алексей Чертилов. Другие примеры пристального внимание к действиям Службы привела Надежда Красная. Например, в конце 2019 года был объявлен очередной конкурс на разработку ПСД по реконструкции здания ТЮЗа стоимостью 18 млн рублей. Однако до этого в объект уже «влили» 30 млн бюджетных рублей. У членов совета возник закономерный вопрос, в связи с чем связаны траты. – Вот ещё пример. Выставляются лоты на разработку зон охраны объектов культурного наследия, в каждом лоте по пять-шесть объектов. Среди них есть давно утраченные. Например, в Тугутуе церковь, на месте которой уже построили дом культуры. Зачем? Чтобы избегать таких казусов, мы хотели получить от Службы планы работы на 2020 год, но до сих пор документов так и нет, – говорит председатель общественного совета. Мнение коллег поддерживает и президент иркутской городской общественной организации «Наследие» Дмитрий Разумов. Он напоминает, что основная задача общественного совета – это механизм общественного контроля, и его роспуск можно расценивать как ослабление контроля за деятельностью Службы по охране памятников Иркутской области. – Мы согласны, что нужна актуализация состава, но не полное расформирование. Наша позиция такова, что это распоряжение должно быть аннулировано, совету нужно работать до декабря, потому по закону будет сформирован новый состав, как и положено, – говорит он. Дмитрий Разумов также считает, что плотное взаимодействие общественного совета и Службы позволит превентивно сберегать и бюджетные деньги, и средства потенциальных инвесторов – чтобы избегать таких случаев, как с иркутской «чаеразвеской». Общественник добился в суде отмены разрешений на строительство на её месте элитного жилого дома, стройка теперь заморожена, деньги инвестор потратил впустую. Однако представитель Службы охраны объектов культурного наследия Ирина Белая в ходе пресс-конференции опровергла слова, что общественный совет полностью распущен. Она отметила, что у нынешнего совета сохраняются полномочья до того момента, как не будет избран новый. При этом каждый из уже действующих членов может подать документы на включение в него. Бумаги принимаются до 13 мая 2020 года. Актуализировать работу и состав общественного совета при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области в срок до 1 июня поручил исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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