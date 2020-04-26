Одну новую школу и два пристроя к уже существующим предлагают построить в Иркутске

Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании постоянной комиссии по градостроительству, архитектуре и дизайну думы Иркутска седьмого созыва 24 апреля обсудили возможность строительства в областном центре новой школы и пристроев к двум существующим.

Как сообщает пресс-служба думы, вопрос о строительстве нового учебного блока на 525 мест и спортивного зала на базе школы №76 поднял депутат Александр Квасов.

– Школа рассчитана на 900 учеников, а в настоящее время фактически в ней обучаются 1200 человек. Дети занимаются в две смены. Поэтому расширение необходимо, – отметили специалисты комитета по градостроительной политике администрации Иркутска.

Александр Квасов предложил расширить участок для строительства нового блока школы за счет территории соседнего МУП «Водоканал». В свою очередь специалисты комитета по градостроительной политике администрации города настаивают на том, чтобы сделать индивидуальный проект пристроя на 250 мест. Окончательное решение о варианте возведения блока будет принято после проектирования.

Также комиссия по инициативе депутата Максима Девочкина рассмотрела вопрос о возможности расширения школы №80 по ул. Пушкина, 64. Ход выполнения проектно-сметной документации по строительству средней школы по улице Багратиона в Свердловском районе обсудили по инициативе депутата Михаила Корнева.