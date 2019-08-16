Отель сети Hilton планируют открыть в Иркутске в 2020 году

Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году в Иркутске планируют открыть отель сети корпорации Hilton – Double Tree by Hilton.

Он разместится в МТЦ «Новый», партнером выступил ПАО «Сбербанк», сообщают собственники. В отеле планируется 200 номеров разной планировки: standard, suite, president. Начало ремонтно-отделочных работ запланировано на сентябрь 2019 года, сдача объекта – на март 2020 года.

Напомним, ранее отель обещали открыть в начале 2018 года. Работать он будет по договору франшизы, подписанном компаниями Hilton и Eastern Group LLC. Тогда зявлялось, что в гостинице будет 186 номеров.