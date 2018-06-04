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05.06.2018

Первый этап реконструкции вокзального комплекса «Иркутск-Пассажирский» стартует летом текущего года

Иркутск, 05.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Реконструкция подземного перехода и платформ вокзального комплекса «Иркутск-Пассажирский» начнётся летом 2018 года и ознаменует первый этап работ по модернизации инфраструктуры вокзала, которая продлится до 2022 года.

Как сообщил на брифинге 5 июня начальник дирекции Восточно-Сибирского филиала РЖД Дмитрий Сокольников, точная дата начала работ станет известна после окончательного утверждения графика подрядчиком. Переход планируется привести в современное техническое состояние и провести гидроизоляционные работы, а также адаптировать к нуждам маломобильных пассажиров, для которых проектом предусмотрены лифтовые конструкции. Покрытие платформ будет заменено с асфальтового на брусчатку, предусмотрены противоливневые навесы, часы, информационные табло и тревожные кнопки для вызова сотрудников полиции.

Первый этап реконструкции стоимостью около 180 миллионов рублей планируется завершить уже в этом году. Второй этап предусматривает строительство нового здания объединённого пассажирского зала. Реконструкция также включает приспособление инфраструктуры вокзала для маломобильных групп населения, оборудование комнаты матери и ребенка, организацию медицинского поста, досмотровых зон, увеличение числа комнат длительного отдыха и разделение пассажиропотока дальнего и пригородного следования.

Третий этап будет включать реконструкцию существующего здания вокзала и увеличение пропускной способности до 7 тысяч пассажиров в сутки за счёт присоединяемых площадей, часть из которых сейчас отдана в аренду. В целом, в реконструкцию иркутского вокзала РЖД планирует вложить около миллиарда рублей.

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