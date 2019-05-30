Первую из «опасных» хрущёвок в Иркутской области обещают снести уже в 2019 году

Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В бюджет Иркутской области на 2019 год заложили 100 млн рублей на расселение первого из домов опасной 1-335 серии. Работы будут проводить по программе «Доступное жильё». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Пилотный» дом для расселения в 2019 году расположен в Ангарске. Как сообщил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, результаты технического обследования показали, что проведение капитального ремонта нецелесообразно.

В министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области пояснили, что снос дома предполагается осуществить с использованием научного метода, позволяющего определить реальную сейсмостойкость здания.

Также обозначена необходимость дальнейшего обследования домов серии 1-335 для определения сейсмодефицита зданий и аварийности конструкций. Эти работы будут вестись уже в этом году в Иркутске и Ангарске, где расположено наибольшее количество таких домов.

По результатам обследования будет проведено ранжирование домов по состоянию конструкций и сейсмичности площадок с последующим принятием решений по каждому дому: необходимо ли его расселять или целесообразно провести капитальный ремонт.

Напомним, сейчас в регионе стоит около 1300 таких домов, в Ангарске – 491. По данным обследования Института земной коры сибирского отделения РАН, в случае землетрясения силой восемь баллов в городе потребуется восстановить или полностью заменить около 1,2 миллионов квадратных метров жилфонда, а это примерно 20%. В зоне риска – 47,3 тысячи ангарчан.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявлял, что в Иркутской области в 2018 году намерены провести инвентаризацию «хрущёвок», а в 2019 году – составить детальный анализ аварийного и ветхого жилого фонда, включая панельные дома. Ещё раньше в регионе предложили ранжировать «хрущёвки» опасной серии 1-335 по категориям «капитальный ремонт», «сейсмоусиление», «снос». Кстати, расселение таких домов в Иркутской области оценили в 150 миллардов рублей.

Между тем, эксперты сравнивают жизнь в этих домах с игрой в прятки со смертью и говорят, что дальнейшая эксплуатация зданий может привести к катастрофе в Иркутской области. Большая часть из них уже сейчас должны признаваться непригодными для проживания, поскольку эти здания небезопасны по многим параметрам. Жителям «хрущёвок» в Иркутской области, которые приватизируют квартиры в этих домах, предлагают воспользоваться правом требовать от властей провести капремонты в зданиях, а депутаты думы Ангарска считают, что необходимо отменить плату за капремонт этих объектов.