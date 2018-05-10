По вине областного правительства затягивается строительство школы №19 в Иркутске

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Ошибка областных властей с форматом подачи документов в Казначейство России привела к задержке перечисления федерального транша на строительство школы №19 в Академгородке. Как сообщили Телеинформу в администрации Иркутска, это может привести к задержке завершения строительных работ. Как сообщили в мэрии, на строительство школы №19 выделены деньги из федерального, областного и муниципального бюджетов. При этом большая часть денег поступает из бюджетов верхних уровней. Поступление федеральных средств регулируется соглашениями между Москвой и региональным правительством, а затем между регионом и муниципалитетом. Соглашение иркутской мэрии с региональным министерством строительства было заключено на бумажном носителе. Однако с начала года министерство финансов России обязало все министерства заключать соглашения с субъектами на предоставление субсидий бюджета в электронном виде. Очевидно, в правительстве Иркутской области новые правила регулирования упустили из виду, поскольку заявка комитета по градостроительной политике Иркутска на финансирование выполнения работ была возвращена федеральным казначейством на основании отсутствия соглашения в электронном виде, и федеральные деньги остались в Москве. По словам источника, ситуация вполне может сказаться на сроках завершения строительства школы №19. У закредитованного подрядчика могли закончиться деньги, что означает задержки расчёта с субподрядчиками, а также выплату заработной платы и покупку строительных материалов. – Вопрос в том, кто виноват. Федеральное финансирование поступает через субъект Российской Федерации. Именно областное правительство должно было оформить все документы в надлежащем виде. Получается, что по вине региона идёт просрочка по контракту с подрядчиком. Согласно графику, подрядчик должен был выполнить очередной этап работ до конца марта, мы должны были принять, подписать акт выполненных работ и в течение 30 дней оплатить. Этот срок истекал в середине апреля. По причине того, что минстрой некорректно заключил соглашение с администрацией, сейчас задерживается оплата выполненных работ, – отмечает источник. Таким образом, за нарушение условий контракта по срокам оплаты, подрядчик вправе выставить счёт на штрафы и пени за каждый день просрочки, а также затребовать деньги по суду. Заплатить подрядчику из собственных средств мэрия Иркутска также не имеет права, поскольку деньги должны поступать общим траншем из федерального казначейства. – Получается полный коллапс. Подрядчик всё сделал, мы работы приняли, а оплатить не можем. При этом у нас есть деньги, но мы не можем заплатить. Ситуация абсурдная. Если бы приказ об электронном документообороте был вовремя исполнен, проблем с оплатой бы не было, - подчёркивает представитель мэрии. По некоторым данным, областное правительство предпринимает шаги по устранению «недоразумения» в срок до 11 мая, однако никаких официальных извещений о положении дел от Серого дома в администрацию Иркутска пока не поступало. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков администрация иркутска

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