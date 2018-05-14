|Недвижимость
|15.05.2018
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Под Иркутском приостановили работу центра отдыха «Пекин»
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Иркутский район, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский районный суд приостановил деятельность центра отдыха «Пекин» в поселке Молодежный Иркутского района. Собственникам предоставили возможность выселить более 500 постояльцев.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, прокурор Иркутского района в интересах неопределенного круга лиц обратился с исковым заявлением в суд к собственникам «Пекина» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности. Это требование было удовлетворено судом.
В настоящее время вход в здание доступен только для обслуживающего персонала, охраны, контролирующих и правоохранительных органов до принятия решения судом.
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